Brandursache in Kraichtal noch nicht eindeutig geklärt

Die Brandursache des Feuers in einem Einfamilienhaus in Unteröwisheim in Kraichtal mit vier Toten ist noch nicht eindeutig geklärt. Ein technischer Defekt kann weiter nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Möglicherweise könnten auch Kinder, die zu der Zeit im Dachgeschoss gespielt haben, das Feuer verursacht haben. Das vorläufige kriminaltechnische Untersuchungsergebnis schließt aber vorsätzliche Brandstiftung aus. Bei dem Feuer vor knapp zwei wochen waren eine Mutter und ihre drei Kinder ums Leben gekommen.