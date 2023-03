ICE-Entgleisung in Karlsruhe: technischer Mangel an Weiche war Ursache

Die Ursache für eine ICE-Entgleisung am Karlsruher Hauptbahnhof im Dezember war ein technischer Mangel an einer Weiche. Zwei weitere Entgleisungen sind auf Fehlverhalten zurückzuführen.

Ende Dezember war ein ICE am Karlsruher Hauptbahnhof bei einer Rangierfahrt entgleist. Dieser Vorfall sei laut Eisenbahn-Bundesamt auf einen technischen Mangel an einer Weiche zurückzuführen. Das schreibt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Theurer, in einer Antwort auf eine Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Zippelius aus Weingarten. Dieser hatte nach konkreten Erkenntnissen gefragt. Zuerst hatten die Badischen Neuesten Nachrichten darüber berichtet.

Von der Bahn hieß es damals, es sei nur ein Drehgestell eines Wagens betroffen. Verletzt wurde niemand, an Bord des Zuges sei nur der Lokführer gewesen.

Menschliches Fehlverhalten bei weiteren Entgleisungen

Im vergangenen Jahr waren zuvor schon zwei weitere ICE-Züge bei Rangierfahrten am Karlsruher Hauptbahnhof im Abstellbereich entgleist. In beiden Fällen im August und September war laut Theurer menschliches Fehlverhalten des Stellwerkpersonals die Ursache. Auch in diesen beiden Fällen waren keine Passagiere an Bord der Züge.

Entgleister ICE am Karlsruher Hauptbahnhof ER24 / Einsatz-Report24

Laut Bahn seien "seit der Inbetriebnahme eines neuen Stellwerks für Rangiergleise vergleichbare Fehlhandlungen im Regelbetrieb nunmehr ausgeschlossen", schreibt Theurer in einer Antwort auf eine weitere Anfrage zu den Entgleisungen, die der für den Bahnverkehr zuständige Bundestagsabgeordnete der Unionsfraktion, Michael Donth, gestellt hatte.