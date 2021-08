per Mail teilen

Urlaub zuhause ist dieses Jahr angesagt - Dank Corona. Und der ein oder andere entdeckt dadurch seine Heimat neu, zum Beispiel bei einer Wanderung im Schwarzwald.

Wer die Natur auch nachts erleben und im Freien übernachten will, kann das in einem Trekking Camp tun. Das sind Orte im Naturpark Schwarzwald, an denen Zelten offiziell erlaubt ist.

Mitten im Nirgendwo liegt zum Beispiel das Trekking Camp Grimbach in der Nähe von Baden-Baden. Umgeben nur von Bäumen und Hügeln, Wind rauscht durch die Blätter, nebenan plätschert ein kleiner Bach. Nur unscheinbare Waldwege führen dahin. In diesem Idylll hat Familie Welle aus Bühlertal gezeltet.

Übernachten mit Feuerstelle und Toilette

Ramona Welle ist mit Mann, zwei Kindern und Hund am Tag zuvor von Bühlertal hierher gewandert. Es ist neun Uhr früh, die Rucksäcke sind schon wieder gepackt. Nur das Nötigste ist dabei.

Insgesamt sechs Trekking Camps gibt es im Nordschwarzwald, die gebucht werden können. Alle Camps sind nur zu Fuß zu erreichen, haben eine Feuerstelle und Stellplätze für bis zu drei Zelte. Bei den meisten Camps sind diese Stellplätze Flächen aus Holzbrettern. Im Camp Grimbach muss man sich mit dem Waldboden zufriedengeben. Aber auch das ist in Ordnung, sagt Vater Thomas Welle.

Übernachten im Wald mit eigener Toilette

Sogar ein Toilettenhäuschen gibt es bei jedem Trekking Camp. Inklusive eines Utensils, das mittlerweile allgegenwärtig ist: Einem Desinfektionsmittelspender. Corona-Schutzmaßnahmen machen also auch vor Wandertouren nicht halt. Für Ramona Welle ist das nicht schlimm.

Übernachten im Wald, das ist ein Abenteuer für groß und klein. Bei dieser Idylle ist die Nachfrage natürlich hoch – fast alle Trekking Camps im Nordschwarzwald sind die nächsten Wochen noch komplett ausgebucht. Urlaub in der Heimat ist eben immer wieder eine schöne Idee.