Kaum Schäden durch Unwetter in der Region

Viel Regen hat am Dienstagabend im Albtal, im Raum Pforzheim und im Enzkreis zu einzelnen Straßenüberflutungen geführt. Insgesamt blieb die Unwetterlage in der Region allerdings entspannt. Im Landkreis Karlsruhe war vor allem die Albtalstrecke zwischen Marxzell und Waldbronn von kleineren Überflutungen betroffen. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auf der B463 bei Pforzheim sei Geröll auf die Fahrbahn gerutscht. Auch hier musste die Strecke für kurze Zeit halbseitig gesperrt werden. Auf der A8 bei Pforzheim geriet ein Autofahrer auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Laut Polizei entstand aber nur Blechschaden. Verletzt wurde niemand. Die Pegelstände von Murg und Pfinz sinken bereits wieder. Am Rhein wird der Scheitelpunkt in der kommenden Nacht erwartet, der allerdings auch dort keine schifffahrtsrelevante Marke knacken wird.