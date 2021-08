Bei einem schweren Gewitter in Rastatt sind am Montagabend durch einen umgefallenen Baum vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Sie wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Zudem seien mehrere Baugerüste umgefallen. Eine Straßenunterführung lief voll, zwei Autos standen deshalb im Wasser. Auch im Enzkreis hat das Unwetter für mehrere Einsätze gesorgt. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle der Feuerwehr Pforzheim mussten in Mühlacker vier Keller ausgepumpt werden. Fünf Straßen waren leicht überflutet, sie mussten von Schotter und Geröll befreit werden. In Wiernsheim stand laut "Pforzheimer Zeitung" das neue Rathaus unter Wasser. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich.