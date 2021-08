Bei einem schweren Gewitter in Rastatt sind am Montagabend vier Menschen durch einen umgefallenen Baum verletzt worden, einer davon schwer. Auch im Enzkreis hat das Unwetter für mehrere Einsätze gesorgt.

Die vier Personen, die in Rastatt durch den umgefallenen Baum verletzt wurden, sind laut Polizei ins Krankenhaus gebracht worden. Zudem seien in Rastatt mehrere Baugerüste umgefallen. Eine Straßenunterführung lief voll, zwei Autos standen deshalb im Wasser.

Unwetter auch im Enzkreis - mehrere Einsätze der Feuerwehr

Starke Regenfälle haben auch im Enzkreis für überflutete Straßen und voll gelaufene Keller gesorgt. Unter anderem wurde das neue Rathaus in Wiernsheim massiv beschädigt. Das sollte eigentlich im September eröffnet werden. Wie Bürgermeister Karlheinz Oehler dem SWR am Dienstag erklärte, wurde durch das Unwetter in dem neuen Bau so viel beschädigt, dass sich die Einweihung des neuen Rathauses um rund ein halbes Jahr verzögern dürfte. Oehler geht von einem Schaden in Höhe von 100.000 Euro aus. Eine Schlammlawine, die sich ihren Weg durch eine Hintertür ins neue Rathaus bahnte, zerstörte Teppichböden, auch der Server-Raum stand 1,50 Meter unter Wasser, so Bürgermeister Oehler.

70 Liter pro Quadratmeter: Unwetter war kurz, aber heftig

Nur zehn Minuten tobte das Gewitter über dem Ort, doch das reichte aus, um teils weitere hohe Schäden zu verursachen. So wurde von der Baustelle einer Schule im Ort unter anderem Geröll auf die Straße gespült. Allein in Wiernsheim wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu mehr als 60 Einsätzen gerufen. Wiernheims Rathauschef Oehler berichtete am Dienstag, dass pro Quadratmeter 70 Liter Regen niederprasselten.

In Mühlacker sind durch das Unwetter vereinzelt ebenfalls Keller voll gelaufen. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle der Feuerwehr Pforzheim mussten in Mühlacker (Enzkreis) vier Keller ausgepumpt werden. Fünf Straßen waren leicht überflutet, sie mussten von Schotter und Geröll befreit werden.