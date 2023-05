Starkregen sorgt für überschwemmte Straßen in Pforzheim und im Enzkreis

per Mail teilen

Starkregen und Gewitter haben vergangene Nacht zu überfluteten Straßen und Kellern in und um Pforzheim geführt. Feuerwehr und Polizei rückten zu über 100 Einsätzen aus.

Die Integrierte Leitstelle in Pforzheim meldete 160 Einsätze, die Polizei 25. Von etwa 19 Uhr bis 1:30 Uhr waren die Rettungskräfte im Einsatz. Das meiste habe sich in Pforzheim abgespielt. Einige Einsätze gab es auch in Niefern und Birkenfeld.

Wasser drückt Gullideckel hoch

Gewitter und Starkregen ließen Keller voll laufen, drückten Gullideckel hoch, zahlreiche Straßen wurden überflutet. Schwere Schäden entstanden aber nicht. Laut Pforzheimer Polizei gab es keine Verletzten und auch keine witterungsbedingten Unfälle.

Kein Unwetter im Raum Karlsruhe

Im Raum Karlsruhe, Baden-Baden und Rastatt verlief der Abend und die Nacht ruhig. Laut Polizei hat es keine nennenswerten Einsätze wegen des Unwetters gegeben.