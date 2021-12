Unterwegs mit einem ADAC-Pannenhelfer in Karlsruhe

per Mail teilen

Wenn wir in unseren Wagen steigen und er nicht anspringen will oder wenn unser Auto unterwegs liegen bleibt, dann rufen viele von uns den ADAC an. Wir waren am Montagvormittag mit einem Pannenhelfer unterwegs.

Eine Autopanne ist ärgerlich, lästig und zeitraubend. Und sie kommt immer dann, wenn man sie gerade am allerwenigsten gebrauchen kann. Zum Beispiel wenn man jetzt zwischen den Jahren weg will. Allerdings kann man den ADAC rufen und ein Pannenhelfer kommt. Wir haben heute Vormittag einen Fahrer der Straßenwacht des ADAC in Karlsruhe begleitet.

Autos bleiben liegen oder springen erst gar nicht an

Lange warten muss Pannenhelfer Ingo Roser nicht. Die ersten Aufträge kommen schnell. Zum Beispiel der von Malermeister Vincenzo Pugliese, der muss dringend auf eine Baustelle, aber der Anlasser will nicht. Der "gelbe Engel" schafft es, den Motor durch Anschleppen wieder zum Laufen zu bringen.

Erste Hilfe leisten für defekte Fahrzeuge

Kaum ist der Wagen des Malermeisters wieder halbwegs flott, geht es auch gleich weiter. Das Auto von Christian Wolf will nicht mehr. Und auch hier kann Ingo Roser helfen. Er füllt Kühlflüssigkeit nach und so kommt der Wagen wenigstens noch in die Werkstatt.

"Wir waren eingeladen bei meinen Eltern und sind an der Ampel gestanden, und haben dann festgestellt, dass es aus dem Motorraum raucht."

Schlappe Batterien sind häufig

Danach kommen gleich zwei Einsätze mit ein- und derselben Ursache. Die Batterie hat schlapp gemacht. Kein Problem für den ADAC-Fahrer, er kann die liegen gebliebenen Fahrzeuge durch Aufladen oder Ersatzbatterien schnell wieder flott machen. Und dann kommt gegen Mittag noch ein komplizierter Fall. Das Auto von Angelika Droll geht einfach immer wieder aus.

"Bin froh das es den ADAC gibt, ich hab' ein altes Auto und mir wurde immer mal weniger, oder mal mehr geholfen."

Manchmal gehts gleich in die Werkstatt

Pannenhelfer Ingo Roser schließt ein Diagnosegerät an, aber das Problem lässt sich nicht genau lokalisieren. Also hilft alles nichts, der Wagen muss in die Werkstatt. Ingo Roser ist mit seinem gelben Straßenwachtfahrzeug quasi immer im Dauereinsatz. Ausruhen kann er sich selten,aber trotz Hektik macht ihm sein Beruf Freude, denn das Helfen liegt ihm im Blut: