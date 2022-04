Untersuchungshaft nach irrer Verfolgungsjagd in Pforzheim

per Mail teilen

Nach einer wilden Verfolgungsjagd in Pforzheim hat die Polizei einen 34-Jährigen festgenommen. Er raste zuvor durch ein Parkhaus und mit bis zu 100 Stundenkilometern durch die 30er-Zone.

Der 34-jährige Autofahrer war am Dienstagabend einer Streife aufgefallen, als er laut Polizei während der Fahrt sein Handy benutzte. Als er kontrolliert werden sollte, habe er Gas gegeben und versucht, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit zu flüchten. Dabei raste er durch ein gut besuchtes Parkhaus und fuhr mit bis zu 100 Stundenkilometern durch die Stadt. An einer Kreuzung ignorierte er eine rote Ampel und knallte mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto.

Der Mann setzte zurück um abzuhauen, doch dabei stieß er gegen den Streifenwagen direkt hinter ihm. Dabei wurden zwei Insassen sowie er selbst und seine 19-jährige Begleiterin verletzt.

Fluchtversuch aus dem Krankenhaus

Nachdem der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde, versuchte er zu Fuß erneut zu fliehen, wurde aber festgehalten. "Er wurde vorher schon gesucht", erklärte die Polizei am Mittwochabend. Weswegen - das ist nicht bekannt. Laut Polizei hat er keinen Führerschein, die Kennzeichen an seinem Auto waren geklaut.

Illegales Autorennen

Bilanz der Verfolgungsjagd: Der Mann muss sich wegen eines illegalen Autorennens verantworten und weil er ohne Führerschein gefahren ist und dabei zahlreiche Menschen in Gefahr gebracht hat. Die Fahrerin des anderen Autos und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der 34-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.