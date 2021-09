Zwei Tatverdächtige, die in Friolzheim im Enzkreis versucht haben sollen einen Zigarettenautomaten zu stehlen, befinden sich in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Männer in Tatortnähe festgenommen. Derzeit werde ermittelt, ob die beiden Männer auch für weitere Fälle von besonders schwerem Diebstahl in Zusammenhang mit Zigarettenautomaten in Frage kommen.