Das Eisbär-Baby aus dem Zoo Karlsruhe wird vom Tierarzt geimpft und gechipt - und dafür zum ersten Mal kurz von seiner Mutter getrennt. Für alle ein aufregender Moment.

Es war nicht einfach und hat mehrere Versuche gebraucht, aber die erste medizinische Untersuchung des Eisbär-Babys hat dann doch geklappt. Für die Tierärzte und das Team im Zoo Karlsruhe war es eine spannende Erfahrung - vom Moment der Trennung der Bären bis zum erfolgreichen Medizin-Check.

So etwas kommt nicht so oft vor, dass wir hier als Zootierärzte einen kleinen Eisbären in der Hand haben. Schon was ganz Besonderes.

Eisbär-Baby bekommt Impfung und Wurmkur

Spannend war für alle Beteiligten auch, wie Mutter und Kind auf die Ausnahmesituation der ersten Trennung reagieren würden. Das Mediziner-Team um die Tierärzte Marco Roller und Lukas Reese mussten schnell und präzise arbeiten, um diese Zeitspanne so kurz wie möglich zu halten. "Um den Stress für die beiden minimal zu halten, ist die Zeit besonders wichtig", erklärt Tierarzt Lukas Reese.

Wir versuchen das so kurz wie möglich zu machen, damit das Jungtier möglichst schnell zum Muttertier zurückkommt.

Besonders wichtig waren die ersten Impfungen gegen Krankheiten und Parasiten. Parasiten, weil der Eisbär-Junge inzwischen erste Nahrung wie Fleisch zu sich nimmt. Zudem wurde der kleine Bär entwurmt.

Die erste Untersuchung für das Eisbär-Baby im Zoo Karlsruhe. SWR SWR

Zoo Karlsruhe: Eisbär macht erste Schritte im Innengehege

An welchem Tag die Untersuchung des Eisbärenjungen stattfinden konnte, war nicht genau zu planen. Erst als der kleine Bär zusammen mit seiner Mutter Nuka raus aus der Bruthöhle in das Innengehege kam und dort seine ersten Kletterversuche machte, war klar, dass jetzt der Zeitpunkt für die Erstuntersuchung war.

Die Ärzte und Mitarbeiters des Zoos beobachteten die beiden rund um die Uhr, sie kennen ihre Gewohnheiten. Und sie wissen inzwischen auch, was welches Quieken des Bären-Babys bedeutet.

Für Zoodirektor Matthias Rheinschmidt ist der kleine Eisbär ein Glücksfall. Auch die Herzen des gesamten Zoopersonals hat er erobert. Sobald der Eisbär Anfang März im Karlsruher Zoo im öffentlichen Gehege zu sehen sein wird, rechnet Rheinschmidt mit einem großen Besucheransturm.

Wie soll der kleine Eisbär heißen? Zoo sammelt Vorschläge für Namen

Am 2. November 2024 hat Eisbär-Mama Nuka den kleinen Eisbären geboren. Inzwischen ist klar, dass es ein Junge ist. Was noch nicht feststeht, ist der Name. Auf der Facebook-Seite des Zoos können Vorschläge abgegeben werden.

Ein paar Vorgaben gibt es dabei zu beachten: Der Name sollte kurz sein, damit die Tierpfleger in gut und schnell rufen können. Und der Name muss mit M beginnen. Denn das Jahr 2024, das Geburtsjahr des kleinen Eisbär-Jungen, war das "M-Jahr" im Zoo. Alle neu geborenen oder geschlüpften Tiere bekamen einen Namen mit diesem Anfangsbuchstaben.