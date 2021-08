Eine Bürgerinitiative in Bad Herrenalb übergibt am Freitag im Rathaus über 1.000 Unterschriften gegen ein geplantes Bauprojekt in der Kurstadt. Die Unterzeichner fürchten, dass für mehrere Neubauten im Bereich Kullenmühle ein Waldstück von 12.000 Quadratmetern gerodet wird. Die Stadt Bad Herrenalb betont, dass die Baupläne noch in einem sehr frühen Stadium seien und möglichweise noch einmal überarbeitet werden.