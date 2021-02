Offenbar unter Drogeneinfluss hat ein 40-jähriger Mann in Tiefenbronn im Enzkreis einen Unfall in einer Tankstelle verursacht. Nach Angaben der Polizei war er am Donnerstagmittag von der Fahrbahn abgekommen, fuhr über den Gehweg auf ein Reklameschild der Tankstelle und prallte dann auf einen Vorführwagen, der auf dem Tankstellengelände abgestellt war. Ein Drogenvortest sei positiv auf Kokain verlaufen, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 11.000 Euro.