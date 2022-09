Mit dem Unimog durch Schlammlöcher und über Erdhügel

per Mail teilen

Das Fahrzeug ist nicht das Limit, es sind die Fahrer. Deshalb hat der Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe ein Training für seine Unimog-Fahrer in Ötigheim durchgeführt.

Der Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe hat auf dem Unimog Testgelände in Ötigheim ein Fahrerseminar durchgeführt. "Gerade die vielen Flächen- und Waldbrände haben uns in diesem Sommer gezeigt, dass wir mit unseren Spezialfahrzeugen auch im Gelände fahren müssen", so Eckhard Helms, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Karlsruhe. Mehrere Unimog-Löschfahrzeuge aus dem Landkreis mit ihren Besatzungen haben auf dem Testgelände geübt.

Wichtige Schulung im Gelände

Angeleitet wurden sie von fünf ehrenamtlichen Mitgliedern des Unimog Museum Gaggenau. Das Testgelände wurde von der Daimler AG zur Schulung von "Fahren im Gelände" und für Testzwecke, der früher im Werk Gaggenau produzierten Unimog Fahrzeuge, erstellt.

Durch Schlammlöcher und über Erdhügel

Jeweils in einem theoretischen und in einem praktischen Teil konnten sich die Fahrzeugbesatzungen mit der Strecke und mit dem Verhalten der Fahrzeuge auf dem unwegsamen Gelände vertraut machen. Hindernisfahrten über Baumstämme, über Erdhügel und durch Schlammlöcher gehören ebenso zum Parcours, wie die Durchfahrt durch ein nachgebautes Flussbett mit einer Wassertiefe von bis zu 120 cm.

"Wenn man erfährt und sieht was das eigene Fahrzeug kann, dann ist das sehr beeindruckend, auch wenn man von dem Parcours schon Respekt hat",

Die Trainer gaben praktische Tipps zum Umgang mit den Fahrzeugen. So wurde an einer Steigung eindrucksvoll demonstriert, wie durch das Verringern des Reifendrucks die Geländefähigkeit erhöht werden kann.