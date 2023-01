Größer und spektakulärer: Neues Unimog-Museum Gaggenau hat geöffnet

per Mail teilen

Nach zwei Jahren Umbauzeit hat das neue Unimog-Museum Gaggenau seit Samstag geöffnet. Es gibt jetzt doppelt so viel Ausstellungsfläche.

Nach zwei Jahren Bauzeit hat das Unimog-Museum in Gaggenau am Wochenende offiziell seine Pforten wieder geöffnet. Die Ausstellungsfläche ist durch einen neuen Anbau jetzt doppelt so groß. Zur Eröffnung gibt es die Ausstellung "Das Beste aus dem Unimog-Museum".

Das neue Unimog-Museum in Gaggenau Unimog-Museum Hans-Peter Hegmann

Die neue etwa zehn Meter hohe Halle bietet rund 1.100 Quadratmeter Austellungsfläche. Auf einer Empore gibt es noch zusätzliche Flächen. Zur Eröffnung werden fast alle Baureihen des Unimog und des Traktors MB-trac aus den verschiedensten Anwendungsbereichen präsentiert.

Kosten hatten sich wegen Material- und Handwerkerengpässen massiv verteuert

Die Kosten für den Umbau des Museums waren während der Bauzeit aus dem Ruder gelaufen. Mit rund 4,3 Millionen Euro ist das Projekt etwa eine halbe Million Euro teurer geworden, als ursprünglich geplant. Finanziert wird der Bau des neuen Museums unter anderem durch Spenden, sowie finanziellen Zuschüssen der Stadt Gaggenau und des Landkreises Rastatt. Am Eröffnungswochenende gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Das Unimog-Museum in Gaggenau gibt es seit 17 Jahren. Die Ausstellungsstücke sind private Dauerleihgaben und Schenkungen. Im Neubau des Museums gibt es nun auch zwei weitere Veranstaltungsräume und einen eigenen Sanitärbereich.