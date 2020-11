Drei Verletzte, etliche demolierte Autos und ein Sachschaden, der vermutlich in die Zehntausende Euro geht. Ein mit einem Messer bewaffneter 48-Jähriger hat gestern Abend im Raum Karlsruhe und in Südbaden in kurzer Zeit mit verschiedenen Fahrzeugen mehrere Unfälle verursacht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Am Mittwochnachmittag soll der Mann in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt werden.