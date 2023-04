per Mail teilen

Am Dienstagvormittag sind eine Straßenbahn und ein Lastwagen in Karlsruhe zusammengestoßen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen sind am Dienstag in Karlsruhe drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Lastwagen rangierte laut Polizei gegen 11:20 Uhr auf der Bundesstraße 36 im Bereich der Vogesenbrücke auf einer Straßenbaustelle. Dabei ragte nach ersten Ermittlungen das Heck des Lkw in den Gleisbereich der Straßenbahn. Eine Bahn streifte die Ladefläche des Lasters.

Drei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Durch den Zusammenprall wurden mehrere Fensterscheiben der Straßenbahn beschädigt. Zwei Fahrgäste verletzten sich und wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der ebenfalls verletzte Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.