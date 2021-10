Unfall mit sechs Fahrzeugen und vier Leichtverletzten

Bei einem Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen auf der A5 bei Weingarten (Kreis Karlsruhe) am Mittwochnachmittag sind vier Menschen leicht verletzt worden. Auf regennasser Fahrbahn kam es am Stauende zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Wohnmobil. Weitere vier Fahrzeuge wurden im Anschluss in den Unfall verwickelt. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die A5 musste zwischen Karlsruhe-Hagsfeld und Bruchsal zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf über zehn Kilometer Länge.