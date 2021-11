Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend in Kraichtal auf der Landesstraße zwischen Gochsheim und Münzesheim mit seinem Auto gegen ein Fahrzeug geprallt. Laut Polizei krachte er auf der teilweise glatten Fahrbahn in das entgegenkommende Auto eines 31-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.