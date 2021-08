Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist wegen des missglückten Überholmanövers eines 20-jährigen Motorradfahrers schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet sein Wagen infolge des Zusammenpralls mit dem Motorrad am Montagabend in Brand. Im Zuge des Unfalls auf der L607 zwischen Malsch und Ettlingen (Kreis Karlsruhe) wurden außerdem der Biker und eine 78-jährige Autofahrerin schwer verletzt, hieß es weiter. Der Motorradfahrer wurde per Rettungshubschrauber und die Autofahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die L607 blieb zur Unfallaufnahme und für die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen für knapp fünf Stunden gesperrt.