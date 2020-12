Nach einem Verkehrsunfall hat es am Donnerstagmorgen auf der Südtangente in Karlsruhe stadteinwärts größere Verkehrsbehinderungen gegeben. Nach Polizeiangaben kollidierte am Bulacher Kreuz ein Pkw mit einem Lastwagen. Das Fahrzeug war zuvor von einem anderen Pkw gestreift worden und ins Schleudern geraten. Der Unfallverursacher flüchtete. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Zwischen der Rheinbrücke und dem Bulacher Kreuz bildete sich ein kilometerlanger Stau.