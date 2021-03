per Mail teilen

Bei einem Unfall in Straubenhardt-Ottenhausen im Enzkreis ist am Mittwochmorgen ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei soll der Autofahrer vermutlich wegen Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen sein. Der andere Autofahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.