Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist an einem Schienenübergang am Freitagnachmittag in Karlsruhe ein Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann eine rote Ampel übersehen und war mit seinem Auto mit der Straßenbahn zusammengestoßen. Der Pkw wurde mitgeschleift und zwischen der Bahn und einem Ampelmast eingeklemmt. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Autofahrer musste aus seinem Wagen von der Feuerwehr befreit werden.