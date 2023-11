per Mail teilen

Bei einem Unfall in Karlsruhe ist ein Auto zwischen einer Laterne und einer Straßenbahn eingeklemmt worden. Der Bahnverkehr der Tram-Linie 1 war beeinträchtigt.

In Karlsruhe ist am Mittwochmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Fahrerin des Wagens missachtete laut Polizei die Vorfahrt der Straßenbahn. Bei dem Unfall wurde die 70-Jährige verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Bahnverkehr der Tram-Linie 1 war vorrübergehend beeinträchtigt.