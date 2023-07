In der Waldstadt in Karlsruhe sind am Mittwoch ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde der Autofahrer verletzt.

In der Karlsruher Waldstadt sind am Mittwochvormittag eine Straßenbahn und ein Auto kollidiert. Der Wagen wurde laut Feuerwehr einige Meter mitgeschleift. Dann verkeilte er sich zwischen der Bahn und einem Strommast. Der eingeklemmte Wagen musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. In der Karlsruher Waldstadt sind am Mittwoch ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen Thomas Riedel Autofahrer bei Unfall mit Straßenbahn verletzt Laut Polizei wollte der Autofahrer abbiegen und übersah dabei offenbar eine rote Ampel. Der Mann sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. In der Straßenbahn seien bisher keine Verletzten bekannt, so ein Polizeisprecher. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, der Schienenverkehr musste zeitweise an der Unfallstelle eingestellt werden. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.