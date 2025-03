Die Gleise am Unfallort bei Ubstadt-Weiher werden wieder freigegeben, die Aufräumarbeiten dauern aber noch an. Denn laut Umweltamt ist Heizöl ins Grundwasser gesickert.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat am Freitag mitgeteilt, dass die Instandsetzungsarbeiten an den Gleisen bei Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) abgeschlossen sind. Die Bahnlinie S 31 könne ihren Betrieb auf der Strecke zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und Odenheim (Kreis Karlsruhe) ab Montag wieder aufnehmen.

Nach dem schweren Unfall, bei dem eine Stadtbahn der AVG mit einem Tanklaster kollidierte, war die Linie knapp zwei Wochen unterbrochen. Fahrgäste mussten zwischen Ubstadt und Odenheim auf den Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen.

Bei Kollision von Bahn und Tanklaster: Heizöl in Grundwasser gesickert

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern aber noch an. Wie das Landratsamt Karlsruhe ebenfalls am Freitag mitteilte, verzögern sich die Sanierungsarbeiten, da an einigen Stellen Heizöl aus dem Tanklaster ins Grundwasser gesickert sei.

Das Heizöl werde nun abgesaugt, für das Trinkwasser bestehe dadurch keine Gefahr. Laut Landratsamt wird der naheliegende Katzbach aber weiterhin vom Umweltamt beobachtet. Zudem werden bis Anfang nächster Woche noch etwa 40 Kubikmeter Erde an der Unfallstelle abgetragen und zu einer Deponie in Mannheim gebracht.

Schwerverletzter Fahrer von Tanklaster noch nicht vernehmungsfähig

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derweil an. Auf Anfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass weiterhin wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung gegen den Fahrer des Tanklasters ermittelt werde. Der Mann war nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden und ist nach wie vor nicht vernehmungsfähig.

Weitere Erkenntnisse erhoffe man sich unter anderem von den Videoaufnahmen der Bahn. Spezialisten seien laut Staatsanwaltschaft damit beauftragt worden, das Material zu rekonstruieren. Die Kameratechnik ist bei dem Brand allerdings stark beschädigt worden.

Drei Menschen sterben beim schweren Unfall bei Ubstadt-Weiher

Bei dem schweren Unfall am 11. März waren an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) eine Stadtbahn und ein mit Heizöl beladener Tanklastwagen kollidiert und in Flammen aufgegangen. Drei Menschen starben. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um die 59-jährige Fahrerin der Stadtbahn und zwei Fahrgäste im Alter von 19 und 39 Jahren.