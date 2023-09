Bei einem Busunfall in Calw sind am Mittwochmittag vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Schulbus war zuvor mit einem anderen zusammengestoßen.

An einer Bushaltestelle am Maria von Linden-Gymnasium in Calw-Stammheim sind am Mittwochmittag bei einem Unfall vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Schulbus war zuvor auf einen anderen stehenden Bus aufgefahren.

Technischer Defekt womöglich Ursache

Wie die Polizei in Calw mitteilte, befanden sich in dem fahrenden Bus 15 Schülerinnen und Schüler sowie der Busfahrer. Der andere Bus war leer. Drei Kinder und der Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Als Unfallursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.