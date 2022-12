Bei einem Verkehrsunfall in Philippsburg ist eine 78-jährige Frau am Freitagmittag mit ihrem Auto in eine Hauswand gekracht. Die Frau wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau am Stadtrand von Philippsburg unterwegs. Dort fuhr sie ungebremst in eine Straße hinein. In der Folge stieß die 78-Jährige mit einem geparkten Fahrzeug und einer Straßenlaterne zusammen und prallte schließlich gegen eine Hauswand. 78-jährige Frau bei Unfall in Philippsburg schwer verletzt Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Warum die Frau alleinbeteiligt und ungebremst über die Einmündung hinwegfuhr, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

