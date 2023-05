Die B10 in Pforzheim wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag wegen eines Unfalls voll gesperrt. Zwei Fahrzeuge sind dort zusammengestoßen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind auf der B10 in Pforzheim zwei Fahrzeuge bei einem Wendemanöver zusammengestoßen. Laut Polizei wurden drei Personen bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die betroffene Strecke musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Am frühen Sonntagmorgen war die Strecke wieder frei.

Bei Wendemanöver zusammengestoßen

Eine 20-jährige Frau sei auf der B10 in Pforzheim stadtauswärts unterwegs gewesen und wollte wenden, um wieder zurück in Richtung der Pforzheimer Innenstadt zu fahren, heißt es von der Polizei. Bei dem Manöver sei sie dann mit einem anderen Fahrzeug eines 23-jährigen Mannes zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls sei eine Laterne umgerissen und ein Baum beschädigt worden, so die Polizei. Im Auto der 20-Jährigen saß noch eine 18-jährige Beifahrerin, die ebenfalls verletzt wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 37.000 Euro.