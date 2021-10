In Ubstadt-Weiher hat eine 84-jährige Autofahrerin vermutlich wegen eines gesundheitlichen Notfalls die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Laut Polizei prallte die Seniorin am Mittwoch gegen drei parkende Autos. Außerdem sei sie gegen eine Warnbarke gestoßen, zu schnell in einen Kreisverkehr und in Schlangenlinien gefahren. Mehrer Fahrzeuge mussten bremsen oder ausweichen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.