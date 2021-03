Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Waghäusel-Wiesental (Kreis Karlsruhe) ein 53-jähriger Motorradfahrer gestorben. Seine elfjährige Tochter wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach Polizeiangaben hatte am Donnerstagnachmittag eine 74-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen auf einer Landstraße bei Wiesental die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Motorradfahrers missachtet. Der 53-Jährige erlitt beim Zusammenstoß mit dem Pkw so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine elfjährige Tochter, die als Beifahrerin mit auf der Maschine saß, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Karlsruher Kinderklinik eingeliefert.

Wegen des Unfalls war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz, darunter auch eine Notfallseelsorgerin. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L638 bei Waghäusel-Wiesental bis etwa 19:30 Uhr voll gesperrt.