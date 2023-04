per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B500 haben sich zwei Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei prüft, ob er 16-jährige Unfallverursacher überhaupt einen Führerschein für die Maschine besitzt.

Zwei Motorradfahrer sind am Ostersonntag auf der Schwarzwaldhochstraße in der Nähe von Baden-Baden zusammengestoßen und haben sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei musste ein 16 Jahre alter Fahrer mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen werden.

Zwei Motorradfahrer auf B500 frontal zusammengeprallt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige ohne ersichtlichen Grund gestürzt und auf die linke Fahrbahnseite geschlittert. Dort prallte er mit einem ihm entgegenkommenden Motorrad zusammen. Die Maschine des mutmaßlichen Unfallverursachers geriet im Straßengraben in Brand. Der 45-jährige Fahrer des entgegenkommenden Motorrades musste ebenfalls schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, besteht die Möglichkeit, dass der 16-Jährige das Motorrad ohne Wissen des Fahrzeughalters unbefugt gefahren hatte und für diese Fahrzeugklasse keinen Führerschein besitzt. Die B500 war am Nachmittag des Ostersonntags für die Unfallaufnahme, Bergung der Motorräder und für die Straßenreinigung über drei Stunden gesperrt.