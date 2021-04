per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B10 in Pforzheim sind am frühen Donnerstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. An einer Kreuzung sind ein Feuerwehrwagen und ein Pkw zusammengestoßen. Die Unfallursache ist noch unklar. Für die Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.