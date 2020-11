Auf der A5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) hat es in der Nacht auf Donnerstag einen Unfall gegeben, in den auch ein Gefahrguttransporter verwickelt war. Auf der Fahrbahn in Richtung Norden fuhr zunächst ein Kleintransporter auf einen Sattelzug auf. Der nachfolgende Tanklastzug musste ausweichen und fuhr in die Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Weil die Polizei sicherstellen musste, dass kein Diesel ausgelaufen war, war die Autobahn erst nach gut drei Stunden wieder komplett frei.