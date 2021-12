Bei einem Unfall in Ettmannsweiler (Kreis Calw) sind am Mittwochabend fünf Menschen zwischen 18 und 20 Jahren verletzt worden. Laut Polizei verlor eine junge Autofahrerin auf glatter Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam von der Straße ab, fuhr in einen Graben und überschlug sich mehrfach. Zwei Insassen mussten von der Feuerwehr geborgen werden.