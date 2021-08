per Mail teilen

Ein 61 Jahre alter Mann ist im Enzkreis mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Er sei mit seinem Wagen am Freitagabend bei Königsbach-Stein nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin überfuhr er mit seinem Pkw einen Leitpfosten und stieß schließlich mit einem Baum zusammen. Das Auto blieb auf der Seite liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.