In Pforzheim hat ein noch unbekannter Autofahrer ein elfjähriges Kind an einer Fußgängerampel angefahren und ist anschließend weitergefahren. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer zwar kurz aus und fragte den elfjährigen Jungen ob es ihm gut gehe, was dieser bejahte. Dann fuhr der Mann weiter. Der Junge wurde leicht verletzt. Außerdem sucht die Polizei eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hat.