Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Pkw wurde ein 34-jähriger Motorradfahrer bei Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) am Donnerstagmorgen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 74-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße von Graben-Neudorf kommend den vor ihm abbremsenden Motorradfahrer. In der Folge fuhr er auf und schob diesen in den Kreuzungsbereich. Der 34-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig teilweise gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.