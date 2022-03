A5 nach Unfall mit Gemüselaster wieder frei

Ein umgekippter Sattelzug hat am Sonntag auf der A5 zwischen Rastatt und Karlsruhe für stundenlage Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Polizeiangaben war der mit Tomaten und Auberginen beladene Lkw am Sonntagmorgen bei Ettlingen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen geraten. Das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Der Lkw musste mit einem Kran aufgerichtet werden, rund 20 Tonnen Gemüse wurden von Hand umgeladen. Wegen der Bergungsarbeiten waren zeitweilig zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Norden gesperrt. Die Autobahn konnte erst am späten Nachmittag wieder komplett freigegeben werden.