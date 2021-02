Ein 57-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Mann sei mit seinem Wagen bei Bruchsal frontal in das Auto des Mannes gefahren, teilte die Polizei mit. Der Pkw des 30-Jährigen sei zuvor den Spuren nach erst mit den rechten Rädern auf den Grünstreifen gekommen. Dann habe der Mann nach links gegengelenkt und sei gegen den Lastzug einen 63-Jährigen gestoßen, in das dahinter fahrende Auto des 57-Jährigen gefahren und im Anschluss seitlich in ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Die Beifahrerin in diesem letzten Fahrzeug sei leicht verletzt worden; zwei Menschen im laut Polizei unfallverursachenden Wagen seien schwer verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.