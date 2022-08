Verkehrsunfall bei Baden-Baden: Motorradfahrer und Begleitung tot

per Mail teilen

Am Samstagabend sind bei Baden-Baden ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer und seine Begleitung starben noch an der Unfallstelle.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Baden-Baden und Bühl (Kreis Rastatt) sind am Samstagabend eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein 30-jähriger Autofahrer gegen 21:30 Uhr beim Abbiegen mit einem Motorrad. Der Fahrer des Motorrads und seine Begleitung wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Laut Polizei handelt es sich bei den Unfallopfern um einen Mann und eine Frau im Alter von etwa 50 Jahren. Wer von beiden das Motorrad fuhr, ist noch unklar.

Autofahrer unter Schock

Der 30-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und wurde von Notärzten betreut. Die genaue Ursache des Unfalls wird nun ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat zur Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen beauftragt.