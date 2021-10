Kleiner Unfall große Auswirkungen im Berufsverkehr auf der A8 bei Pforzheim: Am Montagmorgen ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Richtung Karlsruhe ins Schlingern geraten und hat sich dabei überschlagen. Der Fahrer wurde dabei nach ersten Polizeiangaben leicht verletzt. Wegen der Bergungsmaßnahmen musste die A8 in Richtung Karlsruher zeitweise voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern.