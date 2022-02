per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim sind am Montagabend sechs Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei touchierte zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West ein Auto ein anderes, so dass beide Fahrzeuge ins Schleudern kamen. Ein Auto landete auf dem Grünstreifen. Der Sachschaden liegt bei rund 11.000 Euro. Die A8 musste kurzzeitig in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden.