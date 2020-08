Nach dem Besucheransturm der vergangenen Wochen erhöht die Stadt Rheinstetten die Parkgebühren am Epplesee. Ab Samstag kostet ein Parkticket sechs statt wie bisher vier Euro. Grund für die Erhöhung sind nach Mitteilung der Stadt Rheinstetten Mehrkosten durch den Einsatz von Ordnern, die das Besucher- und Parkplatzchaos am See regeln sollen. Autos könnten kostenlos an der Messe abgestellt werden. Das Parken in den Feldern, auf gesperrten Wegen und im Haltverbot koste mindestens 300 Euro Abschleppgebühren. mehr...