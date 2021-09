Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Muggensturm (Kreis Rastatt) in Fahrtrichtung Norden sind am Freitagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu zehn Kilometer. Die Autobahn musste kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt werden, so dass der Rettungshubschrauber landen konnte. Unter den Verletzten ist auch ein Kleinkind. Dessen Verletzungen sind aber ersten Untersuchungen zufolge offenbar nur leicht.