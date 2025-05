Schwerer Unfall: A5 zwischen Bühl und Achern gesperrt

Am Freitagnachmittag sind auf der A5 zwischen Bühl und Achern mehrere Fahrzeuge zusammengeprallt. Laut Polizei wurden mehrere Personen verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Süden gesperrt.

Auf der A5 hat sich am frühen Nachmittag zwischen Bühl (Kreis Rastatt) und Achern (Ortenaukreis) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei waren daran auch zwei Wohnmobile beteiligt. Wie es weiter heißt, wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen werden. Weitere an dem Unfall Beteiligte wurden ebenfalls verletzt und vor Ort von den Rettungskräften versorgt.

Spurwechsel wohl Unfallursache

Laut Polizei wurde der Unfall durch einen Fahrbahnwechsel eines Autos verursacht. Hierbei habe der Autofahrer einen Transporter übersehen, der auf das neben ihm fahrende Wohnmobil geschoben wurde. In den Unfall wurde dann noch ein weiteres Wohnmobil verwickelt.

A5 ist gesperrt, Verkehr wird umgeleitet

Die A5 ist derzeit in Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bühl von der Autobahn abgeleitet. An der Unfallstelle finden derzeit noch Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Nach Angaben eines Polizeisprechers werden die Arbeiten noch bis in den Abend dauern.

Der Artikel wird laufend aktualisiert