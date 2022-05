Verletzte bei Unfall auf A5 - Pkw-Fahrer wohl eingeschlafen

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt sind am Mittwochnachmittag mehrere Menschen leicht verletzt worden. Der 65-jährige Fahrer eines Pkw aus Luxemburg war nach ersten Erkenntnissen der Polizei kurzzeitig am Steuer eingeschlafen. Dabei driftete er nach rechts ab und stieß gegen die Hinterachse eines Sattelschleppers. Offenbar erschreckt riss der Pkw-Fahrer das Steuer um, querte die Fahrspuren und prallte gegen die mittleren Betonleitplanken. Zurück auf der Fahrbahn stieß das Auto mit einem weiteren Pkw zusammen. Nach Angaben der Polizei zog sich die Unfallstrecke über 250 Meter. Die A5 war zeitweise gesperrt, in der Spitze bildete sich ein Stau von acht Kilometern. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro.