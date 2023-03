Unfall mit acht Autos auf der A5 bei Baden-Baden nach Reifenplatzer

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A5 bei Baden-Baden sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Insgesamt waren acht Autos beteiligt.

Auslöser war laut Polizei gegen 20:15 Uhr ein Reifenplatzer eines Autos in Höhe der Anschlussstelle Baden-Baden. Das Fahrzeug prallte in die Mittelleitplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Ein zweiter Wagen prallte gegen das Fahrzeug und blieb ebenfalls auf der linken Spur stehen.

Sechs weitere Fahrzeuge beschädigt

Vier weitere Autos fuhren in die Unfallstelle. Dabei streiften sie die beiden Unfallwagen oder überfuhren Fahrzeugteile und wurden dadurch beschädigt. Zwei weitere Autos wurden durch umherfliegende Fahrzeugtrümmer auf der Gegenfahrbahn beschädigt.

Vier Verletzte und 120.000 Euro Schaden

Insgesamt wurden eine Person mittelschwer und drei weitere leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A5 in Richtung Karlsruhe längere Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Baden-Baden an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Schaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.

Streifenwagen fährt in Wildschweinrotte

Bei einem weiteren Unfall auf der A5 ist in der Nacht auf Mittwoch ein Streifenwagen der Polizei bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) in eine Wildschweinrotte gefahren. Die Tiere wollten nach Polizeiangaben die Autobahn überqueren. Eine Beamtin sei bei dem Zusammenstoß verletzt worden, mehrere Wildschweine seien gestorben. Die A5 war wegen des Wildunfalls in Fahrtrichtung Norden etwa zwei Stunden lang gesperrt.