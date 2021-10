Autofahrer fährt am Stauende auf A5 gegen Lkw

Bei einem Unfall auf der A5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) in Fahrrichtung Frankfurt ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto am Ende eines Staus in einen Lastwagen gerast. An der Unfallstelle befindet sich eine Baustelle. Der Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Kurzzeitig waren die Fahrspuren gesperrt, es kam zu einem mehrere Kilometer langen Stau. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt.