Unerlaubte Einreise auf rumänischem Lkw

Auf der Raststätte Baden-Baden sind am Samstagnachmittag sechs Personen nach der unerlaubten Einreise nach Deutschland entdeckt worden. Laut Polizei waren sie in Rumänien auf die Ladefläche eines Lkw gelangt. Weil der rumänische Fahrer in seiner Pause Stimmen aus dem Laderaum hörte, alarmierte er die Polizei. Die Beamten fanden darin sechs Männer, die keine Ausweispapiere vorweisen konnten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die vier afghanischen und zwei pakistanischen Staatsbürger in Rumänien auf den Sattelauflieger gelangt und so über Österreich nach Deutschland gekommen. Sie wurden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen an die Landesaufnahme Karlsruhe weitergeleitet. Der Straftatverdacht gegen den Fahrer bezüglich einer Schleusung erhärtete sich nicht.